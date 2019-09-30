媒體將何韻詩比李毅 徐國勇怒：李毅侵門踏戶當然要驅逐

2019-09-30 11:06

〔記者徐聖倫／新北報導〕香港本土獨立歌手何韻詩29日在台參與「929台港大遊行：撐港反極權」，期間遭統促黨人士胡志偉潑漆攻擊，內政部長徐國勇今上午於消防署受訪時，有媒體將本案與中國學者李毅來台主張「武統」遭驅逐比較，徐國勇態度嚴厲表示何韻詩來台是「合法」的，而李毅的言行已違反國際公約，直指其「侵門踏戶」，當然要驅逐出境。

中國學者李毅來台主張用「戰爭」來武統台灣，徐國勇反問現場媒體「這個你們能夠接受嗎？」徐國勇強調這已經違反國際公約，包含聯合國公約，聯合國憲章明定解決問題不能用戰爭的手段。徐國勇不諱言這是「侵門踏戶」，當然要把他驅逐出境。

徐國勇說，國際公約公民權力行使，開放外國人來台灣合法參加集會遊行，而國際公約已「內國法化」，法案已經送到行政院。何韻詩來台灣之前，所有人都知道他是來參加集會遊行，和在入境海關時也有報備，故何進入台灣是合法的。

徐國勇強調，而這個國際公約是「馬英九總統」簽署的，而國際公約經簽署就屬於本國國法，而現在送到行政院的法案，是讓條文更明確化，所以這個法案在行政院並非還沒有過，國際法本就是要遵守，此舉只是將它「內國法化」。

針對何韻詩遭潑漆一案，徐國勇表示絕不容許暴力份子用暴力的行為，來妨害人民合法權力的行使，要求警政署嚴肅、嚴格的對待。妨害自由、公然侮辱、妨害合法集會的相關罪嫌，將會依法偵辦，是否涉及組織犯罪將會持續清查。

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