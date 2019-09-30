遭潑漆仍堅定為公義發聲 何韻詩：別再旁觀馬上行動吧！

2019-09-30 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港歌手何韻詩昨在台北出席「九二九台港大遊行」，竟被統促黨人士潑紅漆，事後何韻詩也對潑漆者提告，並在臉書報平安，強調在這個極權年代，相信公義的人已無退路，只有拚了命堅持下去，何韻詩也呼籲大眾：「各位，別再旁觀了，馬上行動吧，就是現在。」

談到被潑漆，何韻詩表示被潑到是麻煩了點，不僅洗不掉，皮膚也被殘留物刺到紅腫，不過假設這樣能讓更多人明白現在台灣和香港處境的嚴重性，這也是一個意外的公義彰顯。何韻詩提到，有人會問她「潑漆者不過是拘留跟罰錢而已」為何要提告？但這就是他們如此狂妄的原因，斷定大家都不會告、都怕麻煩，所以才會如此橫行。

何韻詩強調，一個人獨善其身將縱容更多類似的事件發生，更多人將會受害，所以此刻她最基本能做的就是站出來發聲，假如這樣能替各種不能發聲的人說出他們的話、可以讓人在氣餒中找到力量、讓本來不投票的人決定走出來投出保護家園的一票，那麼就是值得了。

何韻詩指出，在這個極權年代，相信公義的人已無退路，只有堅持下去，香港人在過去三個多月的優秀和堅持，把這些醜陋統統從深層翻出來，狐狸尾巴已完全展露於整個世界前，要不要來接力，還是選擇看不見，這就是每一個人都必須自己下的決定。

然而昨日被潑漆之後，許多台灣網友紛紛到何韻詩臉書向她「道歉」，何韻詩也大器地說：「台灣朋友們，真的不用代表跟我說對不起，首先不是你們的錯，我還是很愛台灣的。然後我需要的也不是抱歉，而是要大家一起站起來用自己的方法對抗暴權！」

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