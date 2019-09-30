涉對何韻詩潑紅漆 嫌竟稱：「反對港獨暴力來台灣」

2019-09-30 10:18

〔記者王定傳／台北報導〕香港歌手何韻詩昨參加聲援香港反送中台港大遊行，卻遭中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉潑紅漆，警方逮捕胡志偉及男子梁太富，今日上午9時許移送台北地檢署複訊，胡志偉面對媒體詢問時竟表示：「反對港獨暴力來台灣，台灣要安定」。

警方調查，昨天下午2時52分，何韻詩在台北市濟南路上的活動主舞台旁受訪，胡、梁兩人戴寫有「反送中」字樣的安全帽及面罩假裝聆聽，卻趁機拿出一罐紅漆，在何背後朝她頭頂潑灑，何頭部與身軀都遭波及，在旁進行採訪的多名記者也遭殃。在場群眾立刻將兩嫌攔住，警方也將2嫌逮捕。

據了解，44歲胡嫌是統促黨自忠黨部主委，也是大陳島鄉情文化促進會理事長，54歲梁嫌是大陳島鄉情文化促進會成員。資深刑警說，胡過去曾在獨派場合鬧場，去年3月，蔡丁貴召開記者會說明慈湖潑漆行動，胡不請自來，在記者會中拿著生髮劑對蔡噴灑。

案發後，警政署長陳家欽昨強調嚴懲、譴責暴力，絕不寬貸；涉案胡、梁兩嫌為統促黨重要幹部，背後是否有教唆情事，已要求刑事局與台北市警局共組專案小組，立刻展開調查，朝組織犯罪嚴查嚴辦到底，並追查幕後主使者，不會有漏網之魚。至於統促黨昨也聲明撇清，指稱這是胡志偉「個人行為」。

警方今日將2人移送台北地檢署，竟有支持者在門口高喊：「志偉幹得好」、「以其人之道，還治其人之身」；胡志偉面對媒體詢問時竟表示：「反對港獨暴力來台灣，台灣要安定」，至於媒體詢問是否受人指使等問題，他一概不答。

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