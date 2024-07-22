要求行政院編列足額「退撫基金撥補」 全教總：不排除上街頭

全教總、全國公務人員協會呼籲卓內閣依法行政「覈實撥補公教退撫基金」，全教總理事長侯俊良（右）、全國公務人員協會理事長高誓男（左）。（記者陳逸寬攝）

2024/07/22 13:46

〔記者林哲遠／台北報導〕114年度中央政府總預算即將出爐，全國教師工會總聯合會、全國公務人員協會今日共同召開記者會，要求行政院按銓敘部匡列金額，編列114年度應撥補公教退撫基金金額，以確保政府落實對退撫基金負擔最終支付責任。若預算編列不足，今年9月28日教師節不排除會有大動作，上街頭也是選項之一。

全教總理事長侯俊良指出，立法院於2022年底三讀通過以政府預算撥補公教退撫基金，「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」均明定政府應依退撫基金財務精算結果，先行撥補新制退撫產生之財務缺口，並接續分年編列預算撥補現行退撫基金，以健全基金財務。

請繼續往下閱讀...

侯俊良續指，根據退撫基金「第八次精算報告」，若針對退撫基金新缺口分10年進行撥補，每年至少需要317億元；若要對退撫基金新、舊缺口同時進行撥補，每年至少需要521億元。豈料，行政院去年編列113年中央政府總預算案時，陳建仁內閣以「國家整體財政資源分配」為由，最終僅撥補公、教各50億元，在政府需依法撥補退撫基金的第一年就嚴重跳票。

侯俊良認為，依法行政是政府起碼要求，基金永續攸關全國公教人員權益，年金改革從公教人員開始，政府不僅在「疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別條例」獨漏公教退撫，在撥補入法後竟持續跳票，蔡政府、陳內閣罔顧法制、逸脫雇主責任的行徑，讓全體公教人員心寒。

全國公務人員協會理事長高誓男則批評，112年公教退撫新制實施後，新進公務人員所提撥退休金不再注入「舊退撫基金」，造成該基金比原先年改的140年提前4年用罄。在公教團體強力向立委遊說爭取下，立法院終於三讀通過依精算撥補退撫基金，去年度各編列50億元，遠不及銓敘部及教育部原來規畫十年補足缺口，政府此舉既不尊重國會，也嚴重失信於全國公教人員。

侯俊良強調，目前正值卓內閣籌編114年中央政府總預算案，全教總肯定銓敘部、教育部遵守法制，完全依據精算結果足額編列撥補預算，也再次呼籲行政院依法行政、從善如流，按銓敘部匡列的金額，編列114年度應撥補公教退撫基金金額，以確保政府落實對退撫基金負擔最終支付責任。若預算編列不足，今年9月28日教師節不排除會有大動作，上街頭也是選項之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法