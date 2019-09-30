統促黨潑漆想恐嚇何韻詩？范世平：反而讓蔡英文撿到砲！

2019-09-30 00:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港歌手何韻詩29日力挺台港「撐港反極權」大遊行，卻遭到2名反對者從後方潑紅漆攻擊，兇手隨後被壓制並由員警帶離偵訊，其中1人為中華統一促進黨主委，事後何韻詩已驅身回港，潑漆2人30日早上也將被移送北檢，台師大政研所教授范世平認為這2人想恐嚇，卻反讓總統蔡英文撿到砲。

何韻詩29日力挺台港「撐港反極權」大遊行，在接受媒體訪問時被中華統一促進黨主委胡志偉、洪門雙和堂強勢分會大哥梁太富以紅漆攻擊，事後撥漆人士雙雙遭到法辦，並將在30日一早移送台北地檢署複訊。

范世平在臉書上寫道，這2名潑漆男做出失禮行為「簡直丟台灣人的臉」，即使不支持也不該去鬧場，因為這是合法申請的活動，也是展現台灣多元的言論自由，前往鬧場完全違背民主精神。

范世平表示，這兩人明目張膽地在何韻詩接受眾多媒體採訪面前潑紅漆，「就是要向北京主子展現戰功」，也為了證明自己敢對何韻詩「當頭棒喝」，並早就做好被抓的準備。

范世平大嘆，香港離中國這麼近，但何韻詩在香港都沒被潑紅漆，卻反而在台灣被潑，這是「台灣的恥辱」，因為香港沒人這麼「赤裸裸地當中共打手」，但台灣卻出現這些人。

范世平說，這2人用代表是血、共產黨「紅色」的紅漆潑何韻詩，目的就是想恐嚇、屈辱何韻詩，沒想到目的卻沒達到，反而凸顯了何韻詩的冷靜沈著，更讓因為「反送中」撿到槍的蔡英文，在今天事件後更是撿到炮。

范世平斷言，原因便是「如果民進黨執政統促黨都敢如此囂張跋扈，那韓國瑜當選總統呢？」他提到國民黨總統參選人韓國瑜前兩天說他會選總統是因為民意與天意，但現在看來「民意與天意都在蔡英文身上」，而這個潑紅漆事件就是天意。

范世平臉書全文

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