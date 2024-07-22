關懷弱勢 立委蔡易餘將選舉補助款捐助濟美仁愛之家

立委蔡易餘委由弟弟蔡易達（右）代為捐贈選舉補助150萬元，由濟美董事長蔡啟芳（左）代為受贈。（記者丁偉杰攝）

2024/07/22 13:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘拿下立委三連霸，將選舉補助款150萬元捐助嘉義濟美仁愛之家，感謝鄉親對他的支持，捐贈儀式今天上午舉行，由濟美董事長、蔡易餘的父親蔡啟芳代為受贈。蔡啟芳表示，將提昇安養護長者妥適照顧，並將善款用於提昇濟美員工待遇，呼籲更多人關注與支持地方慈善事業，共同為嘉義創造更好的未來。

捐贈儀式在濟美禮堂舉行，蔡易餘委由弟弟蔡易達代為出席捐贈，由濟美董事長蔡啟芳代為受贈，濟美主任馬崇熙與數十位安養護長者在場觀禮。

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蔡易達說，哥哥蔡易餘連任嘉縣海區立委三連霸，得票補助款除依規定將部分繳回民進黨外，其餘150萬元捐給濟美作公益，表達對弱勢的關懷與支持，並感念祖父蔡長銘曾任改隸前濟美兩屆董事長及父親蔡啟芳擔任現任第9屆董事長，皆為濟美宗旨辦理社會福利慈善救助事業而努力，期望以此拋磚引玉，帶動更多善的循環。

蔡啟芳說，因應政府長照政策，濟美運用社會資源，造福需要照顧的弱勢族群，致力機構內專業服務外，更發展建立社區照護服務系統，訓練照護人力，結合社區資源，增強長者生活自主性，減輕家庭照顧者負擔。

蔡啟芳強調，濟美除了提昇安養護長者妥適照顧，未來也將把照顧對象年齡向下延伸，以落實濟美收容孤苦無依老弱殘疾或無謀生能力者的精神，將善款用於提昇濟美員工待遇，俾利永續經營發展。

捐贈儀式在濟美禮堂舉行，數十位安養護長者在場觀禮。（記者丁偉杰攝）

濟美主任馬崇熙（右）代為收下立委蔡易餘捐贈的150萬元支票。（記者丁偉杰攝）

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