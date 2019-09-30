何韻詩遭潑漆 徐永明籲「政治掃黑」

2019-09-30 01:07

〔記者謝君臨／台北報導〕香港歌手何韻詩今出席台北929台港大遊行，竟遭疑似統派團體幹部男子潑紅漆，何表明一定追究，強調若不能繼續站出來，那種恐懼才是真正可悲。對此，時代力量黨主席徐永明除了嚴厲譴責，更指出，包括本次撥漆事件，之前黃之鋒來台遭黑衣人暴力接機，全都與中華統一促進黨有關，呼籲政治掃黑勢在必行。

「929台港大遊行：撐港反極權」下午在台北登場。在米塔颱風逼近之際，仍有近10萬人不畏風雨，在暴雨中撐傘、著雨衣，高呼「光復香港、時代革命」等口號，在台北博愛特區步行4公里，表達支持香港之意。不料，何韻詩於2點45分抵達立法院外，準備接受媒體訪問時，竟遭人從後方惡意潑漆。

針對潑漆一事，稍早時代力量黨中央發布新聞稿指出，黨主席徐永明除了嚴厲譴責，更進一步指出，之前黃之鋒來台遭黑衣人暴力接機、台大中國新歌聲活動衝突濺血，以及今日何韻詩遭潑漆，全部都與統促黨有關。

徐永明認為，統促黨是掛著政黨的招牌，幹黑道組織做的事，呼籲內政部一定要查辦到底，政治掃黑勢在必行。

徐永明另強調，統促黨就是名副其實的中共代理人，統促黨近年來的暴行，不僅代表中共勢力滲透台灣，且已嚴重危害台灣民主。他也向執政黨團喊話，懇請勿暫緩「中共代理人」相關法案，無論是立專法或修「兩岸人民關係條例」，希望年底前國會能處理完成，杜絕中共爪牙在台橫行。

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