別懷疑韓小時候有電動？ 林濁水諷：他還投過方素敏

2019-09-29 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期在臉書發文指出，自己小時候有許多父母會叮囑小孩「不要打電動」，引發外界質疑「那個年代有電動嗎？」，林濁水對此譏諷「有什麼好懷疑的」，原因在於韓國瑜剛拿到投票權就投給方素敏了。

高雄市長韓國瑜27日在臉書表示，「在我小時候，許多父母都會跟小孩說，不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課」，被批踢踢網紅「四叉貓」指正，韓國瑜是1957年出生，韓19歲時只有《Fairchild Channel F》第一台可換卡夾的家用主機，但台灣沒代理，根本玩不到。

民進黨新潮流大老林濁水今（29）日在臉書以反諷語氣發文，「韓黑未免太過份了，居然說韓國瑜小時侯爸媽禁打電動是說謊，因為他小時候的年代還沒有電動」，林諷刺，韓國瑜先前說過，自己22歲剛拿到投票權時，就是投票給方素敏，以此邏輯來思考他小時候有電動這件事情，就一點也不奇怪。

韓國瑜今年7月8日曾指出，自己在22歲那年把票投給「民進黨的立委候選人方素敏」，被發現他22歲時是1979年，方素敏1983年參選，民進黨成立於1986年，說詞相當不合理，林濁水藉此譏笑，韓國瑜說自己小時候有電動，「有什麼好懷疑的。不要再亂黑了」。

林濁水臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法