索羅門斷交科技部仍有計畫補助 立委籲陳良基檢討

2019-09-25 14:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣與索羅門日前斷交，但科技部仍有科研計畫補助當地地震斷層研究，立法委員今呼籲檢討，科技部長陳良基則回應，科研可補足國際外交的不足，亦不擔憂中國搶走台灣智財，但該計畫已簽核將執行到110年，將與外交部等討論，若有特殊法規將後續檢討補助案。

科技部今赴立法院進行業務報告，並由立法委員進行質詢，立委黃國書提出，索羅門跟台灣斷交，外交部已宣布中止雙邊合作計畫，雖然科技部補助的科研計畫非在外交之列，但認為該計畫就是幫助該國，既然已經斷交，還繼續撒錢，已不能稱「凱子外交」，而是「蠢蛋外交」，呼籲科技部檢討。

據查，台灣在索羅門的科研計畫，是由中研院特聘研究員陳于高執行的地震斷層研究，該計畫已執行10年，原是台美合作計畫的一環，最近一期預計將執行到110年；陳良基則表示，科研可補國際外交的不足，但若更上位的法律規範，將會檢討遵循。

另有其他立委關注科研人才培育，立委柯志恩質疑，高學歷人才流失比想像嚴重，很多人已不願進博士班；立委林奕華也質疑國內研究所學歷的勞參率更在去年跌破7成；立委鄭秀玲也點出，研究生相關研究費多年未調漲，碩、博生還需面臨高房價、高租金難題，根本無法專心研究，必須四處打工、兼家教才能維持生計；立委吳思瑤也質疑，科技部原先預計跟教育部合作，每年推600名博士生加薪4萬元，結果雙方破局，才讓培育目標腰斬只剩300名額。

陳良基則說，人才需要長期培育，盼給科技部時間，雖與教育部曾談過，但教部認為人才許完整配套，只是科技產業需求不能等，今年才先由科技部試辦「補助大學校院培育優秀博士生獎學金」，先推300名博士生名額替其每月加薪4萬元，其中科技部補3萬元、大學負擔1萬元，未來也將持續滾動檢討。

另，立委黃國書也質疑，科技部研擬修改學術倫理案件審查的相關辦法，但其中竟寫出僅「10年追訴期」，認為不合理，即使時間太久，當事人忘記，仍應採科學舉證辦法，而非超過時限就不辦，建議相關草案要刪除10年期限等文字；陳良基則說，該草案文字有參考國外科學院的處理方式，當時討論若科研學倫不違反公眾利益，就不須那麼長時間追溯，但收到立委建議，後續將再研議。

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