台索斷交還補助研究 科技部澄清：台美合作純學術計畫

2019-09-25 23:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕立委黃國書質疑，台索斷交後，科技部持續補助在索羅門群島執行的研究案恐違法，科技部今天說明，該計畫為台美合作，非使用索羅門群島政府經費，純為學術研究計畫，不受邦交關係影響。

今天立法院第9屆第8會期教育文化委員會立委質詢，台灣和索羅門群島斷交後科技部持續補助研究案，可能有違反「國際合作發展法」的疑慮，科技部指出，因此馬上向外交部請益，外交部對此表示，科技部補助計畫並不是雙邊政府機構透過協定簽署而進行的國際合作計畫，與台索邦交無關，對於科技部延續這個跨國科學研究案，外交部樂觀其成。

科技部說明，目前補助與索羅門群島相關研究計畫，僅有中研院環境變遷研究中心研究員陳于高主持的「索羅門群島海溝隱沒帶地下速度構造及界面斷層的發震過程探討計畫」，今年及明年分別補助166.5萬元，並未使用索羅門群島政府經費。

科技部表示，該計畫為台美合作的學術研究計畫，參與者包含美國籍與紐西蘭籍學者，計畫執行不受兩國邦交關係影響，是單純的學術研究合作，非屬「國際合作發展法」規範範疇，研究成果所蒐集當地的地震數據及研究地震成因的資料將完全歸屬我國，此外，研究界面斷層的發震過程，對於台灣的防震應用研究，也有助益。

相關新聞連結：

索羅門斷交科技部仍有計畫補助 立委籲陳良基檢討

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法