嗆國民黨凡事想靠中 林昶佐：台與世界交友不需中國同意

2019-09-23 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期再奪我國兩友邦索羅門群島、吉里巴斯，引發外交震盪。無黨籍立委林昶佐今日（23日）在臉書批評，國民黨竟然趁機跟中國唱和，要改善兩岸關係救外交，「這不就是中國要的內容？」林昶佐也說，台灣要和全世界做朋友，不需要經過中國同意。

隸屬外交及國防委員會的林昶佐發文表示，中國利用奪取邦交來製造台灣孤立無緣的假象，藉機影響政治情勢，逼台灣靠向中國，但國民黨竟然趁機唱和，呼籲「要避免外交困境惡化，解方是改善兩岸關係」，他質疑「這不就是中國政府希望聽到的結論嗎？」「為什麼國民黨每次發言都剛好是中國要的內容？」

林昶佐表示，國民黨凡事都想靠中國，經濟、觀光靠中國，連台灣要跟國際做朋友，也要先問過中國。中國這樣大灑幣的「誘債外交」、「盼仔外交」，台灣根本不需理會。

林昶佐指出，台灣的國際關係並沒有因為中國的打壓而縮小，反而國際社會對台灣的支持越來越強烈，不論是美國、日本、澳洲、加拿大，或是歐洲各國。例如，在世界衛生組織的議題上，這些國家都公開支持台灣；近期，國際醫療資訊協會還選出台灣人擔任理事長。

林昶佐說，「北美事務協調委員會」正名為「台灣美國事務委員會」；日本將駐台單位名稱改為「日本台灣交流協會」等，也是證明台灣除了拚實質外交，也要拚尊嚴。

林昶佐強調，台灣這幾年與盟友在國防、國安、情報體系合作關係大為提升，所有的跡象都顯示，台灣正在走一條告別舊時代的外交之路，而這條新的路，證明台灣要和全世界做朋友，不需要經過中國同意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法