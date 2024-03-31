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1300萬法拉利撞台三線電桿 嚴重毀損

一輛法拉利在台三線301公里處撞上電桿。（民眾提供）

一輛法拉利在台三線301公里處撞上電桿。（民眾提供）

2024/03/31 19:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣台三線301公里處今天下午快5點時，一輛據知新車要價1300萬左右的紅色法拉利自撞電桿，整個車頭嚴重毀損，駕駛並未嚴重受傷，但維修費用恐怕要數百萬元。

嘉義縣消防局今天下午獲報有自撞車禍，由中埔消防分隊前往救援，發現車頭卡在電桿嚴重凹陷，擋風玻璃破裂。

警方調查，64歲工程行負責人徐姓駕駛開法拉利，從高雄市經由台南市楠西到嘉義縣，因精神不濟恍神，自撞路旁電桿。

一輛法拉利在台三線301公里處撞上電桿。（民眾提供）

一輛法拉利在台三線301公里處撞上電桿。（民眾提供）

一輛法拉利在台三線301公里處撞上電桿。（民眾提供）

一輛法拉利在台三線301公里處撞上電桿。（民眾提供）

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