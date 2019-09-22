我友邦斷交前外長歐鴻鍊竟叫好 謝志偉嗆爆：精忠叛國？

2019-09-22 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島與吉里巴斯等友邦接連與我斷交，馬政府時期的外交部長歐鴻鍊竟強調當台灣邦交國斷光時，就是中國大陸完成統一之時，台灣屆時將變成中華人民共和國的一部分。對此，駐德代表謝志偉在臉書直接用4個字嗆翻歐鴻鍊：「精忠叛國？」

謝志偉於臉書表示，前外交部長歐鴻鍊每隔一陣子就會出來批評蔡英文政府的外交政策及人員，指責他們在搞台獨，但對於中國卻是相當「體貼」。謝志偉說，自己過去向來尊重他是外交界前輩所以沒有太多理會，原以為對方會有所節制沒想到期待落空。

謝志偉指出，對國家忠誠是外交人員的基本條件，但歐鴻鍊2005年擔任駐瓜地馬拉大使時竟參加美國移民簽證抽獎，而且還被抽中，同年底隨即拿到美國居留權，當時的政府和外界都不知道此事，直到2008年歐鴻鍊擔任馬政府外交部長時才曝光。

謝志偉透露，歐鴻鍊在當年的新聞報導裡聲稱自己之所以去申請綠卡，就是希望讓小孩和美國岳母能夠近一點相處，這才去參加抽獎沒想到真的抽中了。

謝志偉諷刺地說，這種理由真是「無私忘我，令人感佩」，但他也質疑歐鴻鍊當時竟然一邊擔任邦交國大使一邊去申請美國永久居留權，「光是這點，有一絲絲羞恥心的話，就應該別再拋頭露面出來嗆我或小英搞台獨了。」

謝志偉最後向國民黨歷任主席到許多退將、總統候選人喊話：「你們若對中華民國忠誠，對台灣忠誠，對二千三百萬的國人忠誠，你們對中共政權的態度就不能再認賊作父，卑躬屈膝！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法