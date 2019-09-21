吳敦義批蔡英文一直吹牛「二十年來經濟最差，國際關係也最差」

2019-09-21 19:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天參加台中清水紫雲巖主辦「台灣寺廟金蘭會」會員大會受訪時，抨擊蔡英文總統一直在吹牛，說自己是二十年來做最好，「對不起喔！二十年來她經濟最差！國際關係也最差、斷交的最多，有什麼好可以吹牛皮的？」

對於自己日前質疑蔡政府執政下社會治安不佳，分屍案頻傳，遭行政院長蘇貞昌反擊，吳敦義回應，當時在台北市華山發生兇殺分屍案，離總統府很近，難道不值得蔡政府好好檢討？

吳敦義強調，現在兩岸是和平穩定發展，還是僵持對立？前總統陳水扁民國八十九年接任總統時，台灣免簽證國家有五十四個，八年後交給前總統馬英九時仍為五十四國，馬就任後不到四年免簽國達一百六十四個，難道蔡英文不應該檢討？

吳敦義並指出，他在民國九十八年接任行政院長時，第二年就達到十．六三％的經濟成長，之後還有三．八％、四．０二％，蔡英文現在則是一趴或二趴多，就算超過二％也沒辦法吹牛說自己是二十年來最好，「都是最壞的！哪裡能算好？」

吳敦義接著又說，馬政府時期只少了一個邦交國甘比亞，蔡英文執政後邦交國卻一直變少，過去國民黨執政時的瑞士洛桑國際管理學院對國家競爭力評比，從全球第二十三名進步到第八名、第六名，蔡英文執政後排名第十六、十七名「就高興得不得了」，他希望蔡英文多用智慧，不要用嘴巴亂講，無論是經濟成長、治安好壞、兩岸關係都可以比較。

對於綠營打算推動「中共代理人法案」，吳敦義說，「坦白講，蔡英文女士才是天字第一號的中共代理人」，蔡英文的主張無論是明獨或暗獨，都等於「以獨引統」，可能導致對岸武力統一。

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