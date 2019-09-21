郭台銘從不信任吳敦義？郭辦：不介入國民黨宮廷內鬥戲碼

2019-09-21 12:41

〔記者張慧雯／台北報導〕針對媒體報導郭台銘從不信任國民黨黨主席吳敦義，郭辦今日回應，「從來沒說過這種話，郭董祝福所有候選人，不介入國民黨宮廷內鬥戲碼。」

根據上報報導指出，國民黨副主席郝龍斌是郭台銘做出棄選決定前，最後一個見的國民黨高層，因為郭台銘不想見吳敦義，因郭表示「我從來都不信任吳」。

但郭辦特別發澄清稿表示，「郭台銘從來沒有說過從不信任吳敦義主席的話，不然為什麼郝龍斌副主席代表吳敦義可以見到面，現階段只有祝福各位候選人，不想介入國民黨內的宮廷內鬥劇碼。」

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