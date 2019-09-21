國民黨稱接收公產是戰損賠償 黨產會斥：假消息

2019-09-21 10:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查報告日前揭露，國民黨曾持有的124萬平方公尺土地，有7成土地來自「公產」，國民黨回應稱，轉帳撥用取得日產，是對國民黨的戰爭損失賠償；黨產會駁斥，國民黨非政府機關憑什麼接收公產，政府更從未有「委員會決議賠償」之事，勿一再製造假消息。

針對國民黨回應主張「早年轉帳取得日產是依國防最高委員會第185次會議決議⋯做為對國民黨的戰爭損失賠償⋯」等，轉帳撥用取得日產，依法有據。

黨產會強調，依國史館纂修遲景德所著「中國對日抗戰損失調查史述」一書記載，行政院始終未核定賠償委員會所研擬抗戰賠償辦法綱要草案，遑論細則及技術方面準備，「嗣賠償業務尚未開始即因國共內戰，政府遷台以及國際局勢變化而告終，賠償委員會並未在台恢復建制」。

黨產會說明，「賠償業務尚未開始即撤退來台」，因此根本沒有國民黨自稱的「委員會決議賠償」。

黨產會質疑，且政府用「轉帳」方法撥用公家財產，只適用政府機關。國民黨並非政府機關，請問國民黨憑什麼用「轉帳」方式取得公產？這是「於法無據」。

黨產會說明，發生戰爭是全國承擔，按理也應是國家賠償給國家，不是國民黨用來侵吞國家財產的藉口。籲請國民黨不要一再當假消息製造機，誤導民眾、混淆視聽。

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