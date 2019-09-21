韓國瑜拋朝野共商國是 總統府要韓多參加行政院會

2019-09-21 19:01

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣一週與2邦交國斷交。國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜的國政顧問團總召張善政今天轉述韓國瑜提出呼籲朝野共商國是的建議，指韓願意與蔡總統等朝野人士坐下來談，對此，總統府發言人張惇涵傍晚回應說，建議韓市長專心市政，至於朝野對話的部分，其實不難，韓市長也不妨多參加行政院院會！

由於韓國瑜已許久未曾北上列席行政院院會，總統府上述說法，被視為有反諷韓的意味。

張善政今天轉述韓國瑜所提3項意見，其一是兩岸應對話並恢復互信，而且要透過民眾交流的方式，而不是只有領導人互信；其二是呼籲朝野共商國是，韓願意與蔡總統等朝野人士坐下來談；其三是韓若當選，會建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識。

張惇涵則表示，看到最近媒體對高雄市的相關評比，以及最近高雄的治安狀況，還是建議韓市長專心市政，對於市政議題，不需要遇到問題就以空泛的政治口號來推諉責任；在台灣面臨中國不斷打壓，用「一國兩制」脅迫台灣之際，主權不能有任何退讓，呼籲韓市長也不要把毒藥當解藥。

張惇涵說，至於朝野對話的部分，其實不難，韓市長也不妨多參加行政院院會。

高雄市長韓國瑜6月13日北上出席行政院院會時，由於在前一天說，港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，面對他的「中華民國地區」說引發爭議，行政院長蘇貞昌會中表示，請韓市長以後稱「中華民國」就稱「中華民國」，後面不要再加上「地區」，不要把中華民國稱為地區，蘇貞昌後來在臉書公布當前院會他提及韓的相關談話，引發韓國瑜不滿，已許多未再列席行政院院會。

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