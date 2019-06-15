列席院會被蘇揆影片洗臉 韓國瑜不爽

2019-06-15

〔記者黃佳琳、邱俊福／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前天首度列席蘇內閣行政院院會，結果要經費被行政院長蘇貞昌洗臉的影片在網路瘋傳，韓國瑜昨對此相當不滿，反批「中央和地方攜手建設高雄的目的就偏掉了」。

蘇揆：播給全國民眾看 非針對韓

韓國瑜說，行政院長蘇貞昌上任後一直說希望高雄市長去開會，他去了之後，修理他的影片在網路上廣傳批判他，這樣子實在不太好，他參加院會時抱著非常禮貌、誠懇的態度，拜託行政院來幫助高雄的建設，提了五個案子，不解為什麼會被剪貼成影片在網路上攻擊。

蘇貞昌週四在臉書粉絲專頁PO院會過程影片，被韓粉批評「黑韓」，蘇揆昨表示，院會都有錄音、錄影，過去十八次院會後，都會把院會錄影錄音剪輯，播放給全國民眾知道政府在做什麼，並非針對韓國瑜，這是政府必須向人民報告，也是政府的責任與工作，不必要扭曲。

蘇揆指出，他擔任院長後，韓國瑜前天首次參加院會，藉此機會提醒韓國瑜，目前全國發生廿例登革熱都在高雄，尤其後面的十九例都是韓國瑜在跑選舉行程時發生，這是很可怕的現象，請韓一定要加強防疫。

他同時告訴韓國瑜，總統上任後，已經補助高雄二四○○多億元，絕對沒有分藍綠。院會結束時，也提醒韓，希望未來提到中華民國，不要加「地區」，韓國瑜也承認是口誤。

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