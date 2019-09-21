高市議會通過質詢準時下班 遭批護航韓國瑜避免草包被考倒

2019-09-21 07:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會昨召開黨團協商，通過議會質詢須準時在晚間6點半下班。民進黨議員康裕成批評這是「國民黨幫韓國瑜剝奪議員的質詢權利」，根本是護航韓國瑜，故意放水，「避免草包被考倒！」。

對此，高雄市議會強調，是根據第一次定期大會市長施政報告與質詢、部門質詢等議程，屢屢出現嚴重逾時散會現象，因此各黨團協商討論，認為應依議程準時開會及散會，並非護航韓國瑜。

高市議會定期大會將於本月25日開議，26、27日排定市長施政報告及質詢。議長許崑源昨天先召集國民黨、無黨、民進黨黨團協商，通過市長施政報告與質詢、市政總質詢都依議事規則及辦法，準時開會及散會，總質詢時間50分鐘不予延長。

對此，民進黨籍前議長、現任議員康裕成昨天深夜在臉書批說，黨團協商時民進黨不敵 （民進黨1票 vs 國民黨+無黨的2票 ），導致「以後議會最晚6點半就要散會，時間一到議員就不能再發言 」，26、27日登場的「市長施政報告質詢」，都必須準時在6點半下班。

根據往例，「市長施政報告質詢」這兩天，高雄市議員都可以登記發言，並無時間限制，質詢時間會到晚間8、9點甚至10點，讓議員暢所欲言。

康裕成認為，這是故意放水韓國瑜，讓韓國瑜在市長施政報告的2天議程，都能準時在晚間6點半下班，「避免草包被考倒！」

康裕成說，限制26、27日的質詢時間只到晚間6點半的話，時間將只夠42個議員質詢，有1/3（22個）議員的質詢權利完全被剝奪！

康裕成強調，連國民黨過半的高雄市議會也出奧步，掩護草包到這種地步，這是「國民黨幫韓國瑜剝奪議員的質詢權利」。

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