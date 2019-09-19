陳菊:當市長沒想過追殺吳敦義 我有問題活不到現在

2019-09-19 21:03

〔中央社〕總統府秘書長陳菊今天說，政黨輪替後大家都在追殺過去，但她擔任12年高雄市長，沒想過追殺前高雄市長吳敦義時代；近期氣爆善款遭質疑，她說，地方檢調不是在睡覺，12年任期中有8年中央是馬政府執政，「如果我們有問題，活不到現在」。

陳菊今天上午接受中央社專訪，回顧過去參與過3次高雄市長選舉，第一次選得很困難，叫天天不應，民進黨聲勢又在沒落，最後以一千多票險勝；第二次選舉時，因縣市合併，面對同派系的前高雄縣長楊秋興兄弟之爭，「因為經歷太多磨難，我看什麼都很淡然」。

陳菊說，第三次要競選連任，11月就要選舉，卻在7月底發生高雄氣爆，這是空前的大事，市區宛如戰爭般的廢墟，當她看到32具屍體、100多人重傷時，面對罹難者家屬、面對國民黨議會對她的攻擊、責備，作為市長就是只有接受。

陳菊說，「美麗島事件」是她自己人生的選擇，但高雄氣爆發生在她執政的城市，她必須負責，整個過程到現在都還歷歷在目；當時有新台幣45億元的民間善款，事隔5年至今還被攻擊，因設有善款委員會，成員有家屬、醫師、律師，也有社會局長、民政局長、副市長，動用任何一筆錢都要善款委員會同意，「善款我管不到」，過程禁得起檢驗。

陳菊表示，前陣子有人說高雄市政府拿5000萬元在災區辦演唱會，「我們有提告，沒有這件事」；執政每個過程都很辛苦，從來沒有從天上掉下來，高雄施政好不好，都可受公評、受檢驗，若被抹黑只有提告，不得已只有這樣來捍衛自己清白。

她說，政黨輪替後大家都在追殺過去，她當12年高雄市長，沒有想過追殺吳敦義時代，因市政府有政風處，地方檢調單位也不是在睡覺，12年市長任期中有8年中央是馬政府執政，「如果我們有問題，活不到現在，我對團隊有很基本的信心」。

陳菊表示，高雄市長韓國瑜說她是因為害怕所以提告，但她是自訴，「我因為不害怕，所以我才提告」；現在的政治人物每天都在看大數據、看聲量，再決定要怎麼發言，已經進入表演的世代，這跟她過去是完全不一樣，「像我們這樣的人，生命的孤獨是必然的」。

陳菊說，高雄氣爆後她看到這城市沒有因此被打倒，她也想要把12年市長做好，但在任期最後6、7個月，總統蔡英文面臨執政上很多困難，加上高雄市長黨內初選也結束，初選後新的市長候選人產生，也有新的團隊，現任執政團隊就是給他們發揮空間全力協助。

陳菊表示，不過市長候選人「有他競選的方式、有他的風格，我們都尊重」，但當競選失敗，她卻備受攻擊。

陳菊說，從上次選高雄市長過程中，她開始熟悉、認識網路，才知道她在網路上被罵得這麼慘，原來是可以有網軍、聲量是可以製造的，如果不辯解「真的是會被踹死」。

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