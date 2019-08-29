高雄氣爆善款運用會議 國民黨：陳菊只待2分鐘

2019-08-29 11:22

〔記者蔡清華／高雄報導〕為救韓國瑜連日來持續下探低迷選情，國民黨今天召開記者會，公布高雄氣爆45億6千萬元善款使用「真相」，批評陳菊市府由祕書長李瑞倉擅改民間捐款專戶設置管理及運用作業要點通過「霸王條款」，更直指陳菊此會議只待2分鐘，立委許淑華質疑：「是去按摩嗎？」

民進黨前議長康裕成今早則直接打臉許、孫，直指陳菊當時「陪國民黨的江宜樺院長勘災去了」。

康裕成臉書PO文，並附上當時的新聞資料截圖指出，當時陳菊市長陪國民黨的江宜樺院長勘災，而且是經過12天了，行政院長才第一次來看氣爆；江宜樺就是在氣爆時，對高雄說「三不」的院長。

韓國瑜總統競總今天上午由辦公室副執行長許淑華、孫大千召開記者會秀出公文指出，社會局社會救助科於當年8月8日召開法規小組會議，審議高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點，並於9日將要點提送市政會議審議，但時任秘書長李瑞倉卻大筆一刪，擅自修改捐款作業要點草案第4點第10款，將行政費用，以本專戶總收入計算不超過千分之一為上限，修改為『其他經本委員會審核通過之必要費用』，等於是將善款之運用給予尚方寶劍的「霸王條款」。

草案公文的決行是秘書長李瑞倉使用陳菊市長丁章代為決行，並且寫上一個大大的『可』字，這麼重要的事情，難道不需由副市長、市長核可嗎？

更離譜的事情還有，同年8月12日市政會議9點開始，陳菊市長主持2分鐘後，9點02分就交給副市長李永得主持，整場會議只開19分鐘，9點19分就散會，捐款作業要點草案就這樣通過並函頒下達，質疑捐款作業要點草案為何能草率通過？

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