國民黨質疑氣爆善款會議陳菊跑去哪？前議長秒打臉：陪江宜樺勘災

2019-08-29 10:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨多位高市議員和立委許淑華、孫大千今針對高雄氣爆善款問題再提疑點，許、孫質問前高雄市長陳菊，氣爆善款運用草案當年在8月12日市政會議9點開始審議，陳菊市長主持2分鐘後就離去，請陳菊說明這麼重要的會議跑去哪？前議長康裕成直接打臉許、孫，直指陳菊當時「陪國民黨的江宜樺院長勘災去了」。

康裕成臉書PO文，並附上當時的新聞資料截圖指出，當時陳菊市長陪國民黨的江宜樺院長勘災，而且是經過12天了，行政院長才第一次來看氣爆；江宜樺就是在氣爆時，對高雄說「三不」的院長。

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