綠是什麼？政治人物舊照瘋傳 網：也看看他們年輕時抗黨國

2019-08-17 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市長林右昌的年輕帥照近百瘋傳，再次掀起政治人物舊照風潮，臉書專頁「土星六號之狼」今（17）日發表貼文，呼籲網友在看年輕照的同時，也看看他們的生平以及年輕時抵抗黨國的奮鬥，思考「綠」是什麼。

據貼文內容，「土星六號之狼」說，近期看到許多政治人物年輕照片瘋傳，他認為除了看照片以外，更重要的是他們的生平以及他們年輕時衝撞黨國體制的奮鬥。他強調，當年衝撞體制所要承擔的是「生命的威脅」，甚至得擔心家人的安危，抗爭前寫好遺書也是家常便飯，能夠活到現在只是意外「逃過一劫」。

「土星六號之狼」說，就算當年沒有被判刑、處決的，也承受著社會巨大的壓力和歧視，在激烈衝突的夾縫中堅持理想，他不禁怒嗆：「現在的社運明星到底在跩甚麼？」究竟有承受過甚麼脅迫、憑甚麼瞧不起民進黨，不想當小綠？

他指出，現在所有小型政黨所經歷過的問題，民進黨也經歷過，「民進黨的歷史很大一部分和台灣反抗黨國的歷史重疊」。他也強調，並非不可質疑民進黨掌握權力後是否有改變，但是「把『綠』當髒話」、「把『綠』背後的價值放在地上踩」，「土星六號之狼」怒嗆：「你憑甚麼？憑你是網紅有很多人點讚嗎？」

「土星六號之狼」直言：「任何一個有良知、對台灣這個島嶼的受虐歷史有共感的人，都不會去嘲笑任何一個曾受迫害的台灣人、也不會帶著輕蔑的態度去面對這些歷史。」他在文末說明道，「綠」這個符碼並不僅限於民進黨，而是代表著台灣數個世代反抗黨國統治的軌跡。

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