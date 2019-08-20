以小林滅村案批陳菊 費鴻泰挨告誹謗辯：高市府未「協助」撤離

2019-08-20 13:22

［記者張文川／台北報導］國民黨立委費鴻泰今年4月在臉書發文批評前高雄市長陳菊未主動派員協助進行撤離，導致小林村滅村，「不但不幫忙還落井下石…不能苦民所苦」，陳菊認為費鴻泰明知當時高雄縣市尚未合併，小林村當時是高雄縣，高雄市沒有下達撤村的權力與義務，費鴻泰卻惡意散布不實，控告費加重誹謗；台北地院今開庭並辯論終結，定9月10日宣判。

高雄市長韓國瑜今年4月3日宣布放棄對小林村國賠案的上訴，費鴻泰同月5日在臉書發文大讚韓國瑜「佛心待民，如同經國先生的親政愛民」，還說「對於因為天災或是人禍而造成生命財產損失的災民，陳菊不但不幫忙，還落井下石。相對比較於現任韓國瑜市長的佛心，陳菊真是禍心，不能苦民所苦」。

費鴻泰又指，「最有名的例子，一個就是莫拉克風災時，高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村；但是，陳菊前市長卻拒絕國家賠償」，又指在高雄氣爆案中，陳菊誆騙災民用代位求償的方式處理，結果法院判決是高雄市府的責任最大，災民卻因為超過時效而無法求償。

陳菊認為費鴻泰所舉兩例都悖離事實，故意散布不實以導出錯誤的結論，狀告費鴻泰加重誹謗，台北地院今開庭。

陳菊的委任律師游琦俊指出，小林村滅村案發生當時尚未縣市合併，陳菊的高雄市政府沒有職權要求或協助小林村撤村，高雄氣爆案有6件代位求償案尚未定讞，高雄高分院審酌災民求償時效消滅，是在於災民後來的擴張或追加請求的部分，並非原本代位求償的範圍。

費鴻泰不認罪，答辯說他的評論來自新聞報導與法院公文書，沒有任何捏造或虛構不實，他和陳菊無冤無仇，對陳菊也沒有偏見，強調是就事論事，不是針對陳菊，沒有誹謗惡意，「政治人物要有接受批評的雅量，主政者更要有承受人民監督言論的氣度」。

費鴻泰說，他知道小林村案發生時縣市尚未合併，但他貼文中關於小林村的陳述，是用「；」區隔為前後兩段，前段是高雄市府未主動派員協助撤離，後段是指陳菊拒絕國賠，事實也是高雄市府未「主動派員『協助』撤離」，國賠案也是在陳菊任內纏訟10年，到韓國瑜才放棄上訴；高雄氣爆案則是有法院判決書為證，認定高雄市府應負4成過失比例，但因罹於時效而駁回，可受公評。

游琦俊反駁，監察院曾為小林村案提案糾正高雄縣政府，也提案彈劾時任高雄縣長楊秋興，費鴻泰有能力、有資源先查證後再做陳述，卻故意不為或惡意忽略事實，而故意陳述不實，有誹謗陳菊的真實惡意，建請法官依法判刑。

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