莫拉克風災10週年 小林人團聚吟唱古謠追思先人

2019-08-08 21:54

〔記者蘇福男／高雄報導〕莫拉克風災（八八風災）發生至今屆滿10週年，當時慘遭土石流滅村的倖存小林人，今天重返甲仙五里埔小林社區團聚，族人吟唱古謠追思先人，並前往紀念公園為逝去親人插上百合花。

小林村莫拉克重建10週年「一起回家，好嗎？」紀念活動，今天下午3點在五里埔小林社區活動中心舉辦，分居杉林大愛園區、日光小林社區和旅居外地的小林人，都趕回五里埔小林社區團聚，小林國小學童和大滿舞團以吟唱古謠追思先人，隨後前往小林紀念公園為逝去的親人插上百合花，晚上則在小林社區辦桌，邀請三村居民與旅外族人聚餐。

行政院副院長陳其邁、前總統馬英九、前行政院長劉兆玄等人均出席小林紀念活動，陳其邁回憶說，八八風災當時他載大批物資路經六龜寶來大街，有位阿伯好奇問他：「你是載屍袋來嗎？」，至今每次來到小林他都會起雞皮疙瘩，久久不能自已。

陳其邁說，看到大武壠的大滿舞團很感動，小林人從這麼大的災難一路走來，小林的重生、重建是個激勵的故事，不僅激勵了高雄人，也激勵了台灣人，小林人教會了我們如何敬天愛民，面對極端氣候怎麼學會謙虛，當鄉親有困難不分藍綠攜手合作、拋棄歧見，小林這個名字台灣人永遠不會忘記，高雄人更永遠不會忘記，我們正在回家的路上，心之所在就是故鄉。

馬英九則特地推崇時任行政院長劉兆玄的辛勞付出，他說，八八風災一週後重建會馬上成立，8月30日重建條例完成，9月1200多億預算通過，劉揆最大貢獻是首次採用公私合作方式，總共建置了3600多戶永久屋，他認為小林的災難讓政府學到不少教訓，包括災難不能等到發生再救，要超前布署、預設兵力、隨時防救、離災不離村。

隨後，馬英九等人在大雨滂沱中，前往紀念公園向罹難的小林人牌位上香，並至紀念塔獻上百合花，走過標示每位罹難者姓名的「苦路」時，馬英九臉色凝重、不禁發出一聲長嘆！

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