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台64線死亡車禍！貨車閃賓士超車 遭BMW撞翻釀1死1傷

台64線三重路段今傳車禍，黃姓男子為閃避前方切換車道的賓士車，遭後車撞上，衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

台64線三重路段今傳車禍，黃姓男子為閃避前方切換車道的賓士車，遭後車撞上，衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/06 11:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕台64線三重路段今天上午傳出連環車禍，一輛賓士切換車道超車，後方貨車向內側車道閃避，未料遭後方直行的BMW撞上，向外側偏移撞上匣道分隔島後翻覆，貨車駕駛黃男命危，送醫仍回天乏術，車禍肇因待查，警方將調查競速或切換車道不慎釀禍，釐清相關肇事責任。

據了解，這起事故發生在今天上午8時許，台64快速道路三重段、西向15.9K處；現場為兩車連環撞擊，貨車翻覆匣道，零件碎裂一地，警方轉報消防單位，救出受困的45歲黃姓駕駛，現場失去生命徵象（外科OHCA），到院仍因傷重不治。

警方初步調查，全案起因31歲杜男駕駛賓士車，沿台64線板橋往八里方向行駛，途經事發路段時，杜男駕車由內側車道，向外側車道切換超車，45歲黃姓貨車駕駛見狀，將車輛向左閃避，未料遭後方駕駛BMW轎車的37歲劉男追撞，黃男貨車向右偏移撞上匝道分隔島後翻覆，黃男受困車內，導致往三重、新莊匝道口暫時封閉。

消防員救出黃男後，現場判斷OHCA，送醫急救，BMW駕駛劉男輕傷也送醫；警方到場協助傷者送醫、交通管制，因現場沒建置路口監視器，將調閱行車記錄器釐清肇事原因，至於相關肇事責任尚待釐清。

台64線三重路段今傳車禍，黃姓男子為閃避前方切換車道的賓士車，遭後車撞上，衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

台64線三重路段今傳車禍，黃姓男子為閃避前方切換車道的賓士車，遭後車撞上，衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

貨車衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

貨車衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

貨車衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

貨車衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

貨車衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

貨車衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

黃姓男子為閃避前方切換車道的賓士車，遭後方BMW撞上，衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

黃姓男子為閃避前方切換車道的賓士車，遭後方BMW撞上，衝撞匣道分隔島後翻覆，黃男送醫不治，現場一片混亂，交通也受阻。（記者吳仁捷翻攝）

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