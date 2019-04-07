藍委拿小林村捧韓國瑜、罵陳菊 議員打臉「2010高雄才合併」

2019-04-07 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委費鴻泰日前在臉書發文，吹捧高雄市長韓國瑜「如同經國先生的親政愛民」；痛批前高雄市長陳菊冷酷對待小林村災民。他還表示，當時高雄市府未主動派員協助進行撤離，導致小林村滅村。對此，高雄市議員簡煥宗6日打臉表示「事實是2009年高雄縣長是楊秋興」，更怒嗆費鴻泰「可恥、可悲、可笑」！

韓國瑜3日宣布放棄對小林村國賠案的上訴，費鴻泰對此大讚韓國瑜「佛心待民，如同經國先生的親政愛民」；另外，他不滿表示「對於因為天災或是人禍而造成生命財產損失的災民，陳菊不但不幫忙，還落井下石。相對比較於現任韓國瑜市長的坲心，陳菊真是禍心，不能苦民所苦」。費鴻泰指出，「最有名的例子，一個就是高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村；但是，陳菊前市長卻拒絕國家賠償」。

對此，簡煥宗6日在臉書PO文，打臉表示，「事實是2009年高雄縣長是楊秋興，2010年高雄縣市才合併！你是不是搞錯什麼？」簡煥宗也藉機酸費鴻泰，「我知道你老人家最近被嗆『別把位置當籌碼』，你又誣陷有人變造錄音帶被人嗆應立刻退岀政壇！看起來內憂外患，你又到處開戰場，現在你又惹出這種烏龍事件，我看立委提名很不妙」。

簡煥宗狠嗆，「費鴻泰老先生，不是什麼事罵陳菊，捧韓國瑜，你就會被提名」！「為了初選提名消費災民很可恥，為了初選罵陳菊捧韓國瑜很可卑，為了初選連勝文蔡正元都嗆你很可笑」！

對此，網友紛紛留言表示「沒辦法啊，現在只要沾上韓導就可以出頭咩」、「這些人果然有病」、「藍軍亂說一通，大家就信了，後面的解釋根本沒人理」；另外也有網友翻出當時報導與維基百科資訊，表示災難發生時，楊秋興人在國外，是「陳其邁在88風災期間親自深入災區協助運送物資、指揮調度相關救災工作」，總統馬英九當時還去喝喜酒，「真的是沒天理」！

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