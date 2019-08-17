韓國瑜爭議不斷 前官員曝陳菊任內「積極作息」嘆對比

2019-08-17 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜爭議不斷，日前先是被爆料快中午才出門上班，前高雄市文化局長尹立又出面爆料，韓國瑜在上任後除了取消晨會，還把市政會議延後1小時，更指出韓「經常遲到早退，進去混一下就出來」，前高市行政暨國際處長陳瓊華就PO出前高雄市長陳菊的積極作息，大嘆今昔對比。

陳瓊華在臉書上PO文，曝光高雄市在陳菊當市長時的作息，表示2006年到2018年高雄市政府首長都很怕接到早上7:00前的電話，因為若是自己出現在媒體上，必須馬上想出解決方法，並在早上8點前衝到四維3樓市長室參加晨會，說清爭議始末，並報告解決辦法。

而每天早上所有人就位的8點晨會、每週二9點的市政會議，在陳菊任內12年都沒變動過，陳瓊華回憶起2018年最後一場晨會，所有人慢慢前往市政會議，而陳菊一如往常的最後一位起身，最後陳菊向12年來都沒變過的技工人員，彎腰鞠躬感謝12年的服務，而陳瓊華也向人員們叮嚀「以後的團隊可能會換早餐，但還是需要您們」。

陳瓊華最後大嘆，離開市政中心後才知道，不只是換早餐，而是「不再天天有晨會，市政會議不用那麼早開」，更是從此高雄市長不早起。

陳瓊華臉書全文

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