韓國瑜辦「北漂徵才」超冷清 陳菊時期盛況高下立判！

2019-07-27 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府勞工局今（27）日在新北市三重體育館舉辦「北漂就業博覽會」，市長韓國瑜也親臨現場，沒想到參與人數冷清，投遞履歷人數更不到90人。對此，有網友拿出前市長陳菊6年前辦的徵才活動相比，發現參與人數超踴躍，狠酸「韓國瑜把高雄弄成這樣，跑都來不及了，到底誰會願意回高雄啦...」。

韓國瑜去年能勝選，北漂議題發威也是關鍵之一，為落實政見，高雄市勞工局因此舉辦北漂徵才活動。高雄市勞工局長王秋冬說，這次有28家廠商，提供超過300個工作機會，薪水至少35K。

原本活動原先預期參加人數將達2000人，但根據主辦單位提供數據，投遞履歷人數卻僅有83人，不少廠商在原地枯等應徵者。對此，臉書「打馬悍將粉絲團」找出2013年2月由陳菊在高雄舉辦的徵才活動，發現會場參與人數超踴躍，與韓國瑜舉辦的相比可說是天差地遠。

「打馬悍將粉絲團」就酸說，「說一個笑話，韓國瑜當市長，北漂的高雄人會回高雄，韓國瑜把高雄弄成這樣，跑都來不及了，到底誰會願意回高雄啦」、「韓導不是說他當市長，要終結北漂，但怎麼感覺他當市長後，大家反而不想待在高雄了」。

高雄市勞工局解釋人少原因，表示活動事前宣傳都有做，但可能場地是第一次使用，也不是高雄熟悉的場地，加上職缺和薪資與期望有所落差，回去會再做檢討。

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