韓國瑜下水道清淤是良心？ 網友打臉：陳菊擬定的計畫

2019-07-19 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨深夜在臉書PO文，自誇市府清淤成效，稱「清疏長度已超過過去幾年的每一年」、「長度、重量都會比過去3年加起來還多」，還強調「下水道是一座城市的良心」。對此，有網友指出，這些清淤計畫都是在前市長陳菊任內擬定的，狠酸韓國瑜「良心都肚量跟小雞一樣」。

韓國瑜17日下午前往位於鳥松區的神農路視察下水道清淤工程，並於18日在臉書PO出視察心得，他指出，「下水道是一座城市的良心」，還說目前高雄雨水下水道（不含中小排水溝與側溝）的清疏情形，已完成清疏累積至14.7公里、1.3萬噸，預計今年底清疏長度將達39公里、重量3.8萬噸。

韓國瑜也自誇，市府的下水道清疏長度已經超過過去幾年的每一年，而水利局後續仍將持續清疏，預計今年底清疏長度將達39公里、重量3.8萬噸，無論長度或重量都會比過去3年全部加起來還多。但卻有媒體出現神農路20年未清淤的不實報導？

對此，臉書粉專「只是堵藍」發文酸說，「原來清下水道就是有良心唷，這不是每個縣市政府的例行公事嗎？難怪韓導的良心都肚量跟小雞一樣」；臉書粉專「奉命刑事」更指出，「韓國瑜今年執行的清淤計畫，是去年陳菊任內擬定的」。

「奉命刑事」怒批，「用陳菊時代普查的成果來唬爛，以為大家不會去看數據」。

韓國瑜今接受聯訪，有媒體詢問他臉書發文表示清淤是良心，但某些媒體說神農路20年沒清過，其實水利局每年都有清淤並驗收？對此韓回說，清淤下水道是良心工作，能做多少就盡量去做，預計年底前要清40公里，編列預算2500萬完全不夠，再以第二預備金3500萬支應，總共6千萬，感覺還是不夠。

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