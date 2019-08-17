說到做到！川普再度捐出312萬薪水給政府單位

2019-08-17 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕一言既出，駟馬難追！美國總統川普在2016年競選時，就承諾假如自己當選將不會接受總統薪資，他今年第2季的10萬美元（約新台幣312萬元）薪水已捐給政府單位。

據《福斯財經網》報導，美國總統年薪為40萬美元（約新台幣1250萬元），川普上任後每年都會分成4個季度個別捐出，今年第1季捐給國土安全部，第2季則捐給衛生及公共服務部轄下的公共衛生服務軍官團總醫官。

這筆錢將用來資助公共衛生諮詢，幫助對抗鴉片類藥物氾濫的情形，並提高人們對青少年與兒童使用電子菸的警覺性。

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