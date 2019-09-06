陳菊不滿抹黑告藍委 韓國瑜：禁不起檢驗 當然害怕

2019-09-06 16:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府祕書長陳菊不滿國民黨立委許淑華、曾銘宗與高雄市議員陳麗娜一謊接一謊抹黑，誣指氣爆善款被挪用，決定提告，捍衛清白。高雄市長韓國瑜今天透過直播聲援被告立委，認為他們是為找出真相、這對他們很不公平，還反嗆說，禁不起檢驗，當然害怕。

韓國瑜說，這兩天許淑華、曾銘宗等立委因為高雄氣爆善款問題開了記者招待會，要求找出真相，居然要被提告，他覺得這實在是對這兩位委員，還有高雄市議員陳麗娜很不公平。

韓國瑜認為，所有善心人士看到災難的時候，心裡都有惻隱之心，並會化成行動捐出善款，這些善良的款項由善心人士捐出來，唯一希望就是這些善款用在受災戶身上，不要挪做他途，將心比心，哪一位善心人士捐款，會願意錢被挪用？一定不願意。

韓國瑜也把高雄市議會氣爆小組的立場宣達一回，強調氣爆事件調查小組是按照程序、向市府相關局處調閱所有善款使用資料研究後，提出諸多疑問；他同時宣示，高雄市政府團隊、絕對會把手上所有善款的資料全部都拿出來，跟社會大眾、善心人士有一個交代，要攤在陽光下接受全民檢驗。

韓國瑜力挺許淑華等人，他說，他們非常努力幫助國人清楚，大家都有很多的懷疑，想釐清善款流向，市府也一定會全力釐清真實狀態，並尊重議會調查結果，如果有任何弊端，市府會稟公處理移送檢調偵辦，這一點要請所有好朋友放心。

韓國瑜指出，禁得起檢驗就是經得起檢驗，禁不起檢驗，當然會害怕，心中如果無私的話，什麼都不用怕。

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