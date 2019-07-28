許崑源轟前朝撥款設氣爆紀念園 被打臉「馬政府核可」

2019-07-28 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會議長許崑源不滿前朝陳菊市府斥資3461萬元打造「氣爆紀念裝置藝術園區」，表示政風單位應該查明狀況；但網友發現，高雄市社會局每年2次函文中央報告經費使用情況，也經過馬政府審核通過。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨高雄市議員陳麗娜是「八一石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組」召集人，她認為調查小組的設置在陳菊市長任內被民進黨反對，韓國瑜就職後才成立，陳麗娜覺得現在要異動市府人事組織才有辦法順利調查氣爆款項流向。

報導提到，議長許崑源不滿前朝斥資3461萬元建置「氣爆紀念裝置藝術園區」，許對此事「很有意見」，強調「不需要花這麼多錢」，許已建議找來第三方客觀單位對此園區重新鑑定價格，也認為政風單位應該調查；現在的高雄市文化局對此回覆當時是「依法招標」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」小編打臉許崑源，並提到高雄市社會局官網 有「高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶運用情形報告」，當中能見從氣爆發生該年起，市府每年登載「函報行政院公文」與「行政院備查公文」，證明經費運用均有中央核可，包括馬政府審核善款使用情況。

網友們得知此事後，紛紛留言批評，「許崑源一直叫的公共藝術經費，也是馬的行政院長審核過的」、「花蓮先查清楚」、「都卡菊不編特別預算了，怎會有問題」、「這許崑源到底誰選的」、「先查許崑源他如果沒問題那全台灣的政治人士都絶對沒問題」。

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