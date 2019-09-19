以後當台北市長？ 高嘉瑜爆柯文哲說她「這2點」不行

2019-09-19 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員高嘉瑜將代表民進黨競逐2020立委選舉。高日前透露，柯文哲最近告訴她，如果以後想當台北市長的話，目前這樣「還不行」，因為高嘉瑜「不夠成熟穩重、太輕浮」；同時，柯文哲也批國民黨總統參選人韓國瑜「選總統還是要有總統的樣子」。

高嘉瑜先前曾透露，台北市長柯文哲曾問過她「要不要當副市長？」當時高回應，「我要當就當正的！」高嘉瑜日前上政論節目「新聞面對面」時又透露，其實柯文哲最近有對她說，以後要選台北市長的話，「妳這個樣子還不行」。高嘉瑜說，「他就說我不夠穩重、太輕浮」。

高嘉瑜表示，然後柯又講說，「你看韓國瑜，如果他要選總統，就沒有那個樣子，選總統還是要有總統的樣子」！高嘉瑜表示，她當時還幫韓國瑜講話說，「他（韓）從以前到現在就是那個樣子，他就是沒有改變他那個樣子，喜歡他的粉絲就喜歡那個樣子」。但柯文哲回應「不是，你做總統，就是大家要信任你，因為以後要掌管整個國家」。

高嘉瑜繼續說，韓國瑜確實暴露出來說，他選上高雄市長之後的所有缺點，包括遲到或很多市政上的問題，以及個人誠信問題；還有把所謂韓黑等等都推給別人。而這些累積起來的，不是個人形象上一個「做自己」而已，而是在個性上、品德上會被認為「德不配位」、「草包」，「這才是讓他真正失分的原因」。

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