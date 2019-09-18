爆郭董不選的「唯一理由」 高嘉瑜：要讓韓國瑜死！

2019-09-18 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘突然宣布不參與2020總統大選連署，加上前副總統呂秀蓮已完成2020總統大選連署登記，讓不少藍營內部人士鬆了一口氣。不過台北市議員高嘉瑜表示，「國民黨也不要高興得太早」，因為現在看起來的情勢不見得有利，「從頭到尾我就覺得郭台銘一定會選，我說他唯一不選的理由，就是要讓韓國瑜死」。

高嘉瑜17日在政論節目「新聞面對面」表示，其實目前民調顯示，「三腳督」對韓國瑜比較有利，很多人分析韓的選戰策略，就是寄望三腳督；郭台銘不選了之後，票會流向哪裡？這不到最後也不知道。

高嘉瑜指出，她從頭到尾相信郭台銘會出來選，「我說他唯一不選的理由，就是要讓韓國瑜死嘛」，高嘉瑜說，郭如果恨韓國瑜到底，要讓韓國瑜落選，「他就不要出來選」！高表示，郭明明知道出來選對韓國瑜是最有幫助的，也一再強調為了中華民國、國民黨才參選，「他從頭到尾表露的心機，國民黨支持者都聽不懂，韓粉們都聽不懂，不知道郭台銘的用心」。

高嘉瑜認為，郭台銘就算出來當個墊背沒有贏，如果能讓韓當選，對郭而言也能接受。但在這過程中，國民黨和韓粉們看不懂，不斷打擊他，到最後他也心死了，「好啊，你們都說我是歷史的罪人，我就不選給大家看看到底最後的結果是怎樣」。高嘉瑜解讀，對郭台銘而言，現在不選最大，「我就看看國民黨這樣子如何選到最後、韓國瑜如何選到最後」。

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