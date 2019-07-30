侯友宜FB慘遭韓粉灌爆 高嘉瑜「撿到槍」嗆爆韓國瑜

2019-07-30 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前舉行全代會，藍營人士齊聚一堂。不過地主新北市長侯友宜卻以有行程為由缺席，遭到大批韓粉灌爆臉書，痛批他「忘恩負義」、「不知事情輕重緩急」；對此，台北市議員高嘉瑜指出，韓國瑜就是靠這些韓粉的作為「鞏固支持者」，她也批評韓國瑜有空在記者會上拿水果刀切水果，沒空出來約束韓粉不要這樣對待侯友宜？

30日播出的政論節目「新聞面對面」談到韓粉日前2000多則留言灌爆臉書「修理」侯友宜。對於主持人謝震武問，會不會韓粉這些行為，其實韓國瑜心裡也滿爽的？高嘉瑜懷疑，「某種程度上，韓國瑜是不是認為『這些人就是看不起我韓國瑜的人』？」她也從韓在全代會中講到「權貴政治」揣測韓國瑜心思：「包括馬英九、侯友宜，這些人可能都是對我不滿的人」。

對於在場來賓國民黨立委王育敏緩頰，表示禿子、燕子、漢子有革命情感，「他不會有這樣的想法」。對此，高嘉瑜痛批「如果有革命情感，為什麼他不出來說侯友宜是我好兄弟，韓粉不該這樣對侯友宜...就算他不來，我也知道他挺我，這些話有這麼難說出口嗎？」一段話讓在場來賓聽了都直呼「你可以當市長了」！

對此，王育敏再度緩頰，稱韓國瑜行程繁瑣，禮拜日才開完全代會，又跑去台東，接著又要忙市政；對此，高嘉瑜再度開砲狠嗆「他有空拿水果刀切水果，沒空講這些；所以他沒時間對韓粉喊話，但是一直對蘇貞昌嗆聲，然後一直拿水果刀出來」？

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