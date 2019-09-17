索羅門斷交》柯文哲：第一反應是「省下好多錢」

2019-09-17 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島與台灣斷交，結束36年邦交關係，轉向與中國建交，台灣的國際空間再次被中國打壓，對此，台北市長柯文哲今日（17日）表示，第一個反應是「省下好多錢」，並稱與索斷交「對台灣的實質存在沒有影響」。

柯文哲今日受訪時，有媒體問及台索斷交一事，他表示，台灣的存在不需要靠別人的證明來證實。他說，以一個很務實從政人，第一個反應是「省下好多錢」，第二點是「對台灣的實質存在沒有影響」，所以我們（台灣）就是繼續往前走就好。

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