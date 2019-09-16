索羅門斷交》吳釗燮：面對中國「我們從來沒有示弱」

2019-09-16 19:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與索羅門今天正式斷交，對於友邦僅剩16國，外交部長吳釗燮批評中國收買政治人物、消滅台灣主權。他說，已向總統蔡英文表示，會勇敢負起政治責任。

索羅門內閣今召開會議決定與台灣斷交、轉向中國。吳釗燮今天晚間由外交部發言人歐江安、亞太司長葛葆萱陪同召開記者會。

吳釗燮宣布，中華民國台灣政府對索國斷交決定至為遺憾，表達強力譴責，並宣布即日起與索羅門斷交，全面停止雙邊合作計畫，將立即撤離大使館、技術團與相關人員，同時也要求索羅門立即撤離駐台人員。

吳釗燮：已向總統報告會負責任

吳釗燮也批評中國再次透過金錢手段、收買政治人物，趕在中國國慶前，使索羅門通過決議與我斷交。吳釗燮說，中國目的就是在打擊台灣、傷害台灣人民、壓縮消滅台灣主權，更刻意在我大選前攻擊，影響我國選舉企圖昭然若揭。

吳釗燮強烈譴責中國打擊行徑，並呼籲台灣人民堅持主權、自由民主理念，也表示台灣將堅持走向國際、堅持做世界上的良善力量。

媒體提問問及台灣友邦僅剩16國，也是吳釗燮任內第4個斷交國，吳釗燮會否下台負責？吳釗燮回應，面對中國「我們從來沒有示弱」，這次整個外交團隊也勇敢奮戰到最後一刻，「我也已經向總統表示我會勇敢負起政治責任」。

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