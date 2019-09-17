索羅門斷交》中國搶台友邦 謝金河：美方不會不了了之

2019-09-17 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕針對索羅門群島建交中國一事，財信傳媒董事長謝金河16日表示，不是台灣外交不努力，而是處在美中較勁下，台灣外交處境更艱難；這次索國投向中國，也衝擊美國、澳洲，美國不會就這樣算了。

謝金河發臉書寫道，索羅門的台商告訴他，索羅門主辦2023年泛太平洋運動會，主場館大約需要3000萬美元，台灣答應出資，後來中國介入，把金額拉高10倍。對此，美方出面協商，主場館由澳洲出資興建，澳洲政府又給索國現金贊助，但這個金援都比不上中方的九牛一毛。

文中指出，今年以來，索國政府分成兩派，贊成與中國建交的佔多數；在最緊要的一刻，美方派出特使，連副總統彭斯都表示意見了，但索國政府仍選擇建交中國。

謝金河說，巴拿馬、薩爾瓦多與台斷交，美方都說了重話，這次索國投向中國，對南太平洋海上勢力帶來巨大衝擊，除了美國，澳洲更是首當其衝。中國只花小錢就能買到具有戰略地位重要小島，這些南太平洋小國慢慢變成中國戰略基地，台灣形勢會更險峻。

謝金河認為，台索斷交不是台灣外交不努力，而是處在美中較勁下，台灣外交處境更艱難，換幾個外交部長也沒有用。過去巴台斷交逼出川普貿易戰，這回美國又挨了一個巴掌，看來美方不會不了了之。

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