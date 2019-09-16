索羅門斷交》蔡英文：面對中國霸凌台灣必須要勇敢團結

2019-09-16 20:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣與南太國家索羅門群島斷交，蔡英文總統今晚在總統府大禮堂召開記者會表示，除譴責中國以金錢打壓台灣人的國際空間，也強調未來這段時間來自中國的壓力只會更大，但是台灣人民不會屈服，面對中國霸凌，台灣必須要勇敢團結，不能畏縮妥協，我們必須一致對外，走出自己的路。

總統今晚在國安會秘書長李大維及外交部長吳釗燮陪同下舉行記者會，她說，就在剛才，我方已終止中華民國與索羅門群島的邦交，對於索國政府跟中國建交的決定，要表達強烈的遺憾跟譴責。

她表示，過去幾年，中國一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，我方也要給予最嚴正的譴責，這不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序的公然挑戰和破壞。

蔡英文指出，多年來，台灣對邦交國的態度，就是「當一個真誠的朋友，竭盡心力，誠意待人。但是面對中國的介入打壓，我們也絕不受威脅，不會任人予取予求」。

她並強調，台灣不會和中國競逐金錢外交、應付不合理的要求，「這不是我們做外交的方式」，更何況中國的金援承諾經常只是空頭支票，而台灣為索國人民所做的，特別是醫療、農業、教育、文化上的協助，也「從來不是金錢可以衡量」的。

蔡總統說，明天起，我方將關閉使館，撤回所有派駐索國的技術團及醫療團成員。她很感謝這些為了兩國邦誼奮戰到最後一刻的外交戰士，他們未完成的合作計畫無法持續，確實很遺憾，也是索國人民的損失，但「既然這是索國政府的選擇，我們也只能如此回應」。

儘管兩國斷交，蔡總統也說，她依然要感謝這段時間當中，索國國內支持台灣的朋友和人民，也感謝國際上協助斡旋此事的盟友，「邦交生變的確是一個挑戰，但台灣在全世界還是有許多好朋友，與我們並肩作戰，我們並不孤單」。

總統指出，這幾年來，全世界的人都知道，中國正透過斷我邦交國的方式，和各種加壓手段，打擊台灣的民心士氣，迫使台灣接受「一國兩制」，相信兩千三百萬人民的答案都是「不可能」。

蔡英文：對兩岸關係終究百害而無一利

她說，台灣朝野政黨，容或對兩岸關係有不同的看法，但不接受「一國兩制」，是台灣最大的共識，「我們相信，挖走台灣的邦交國，就算能夠製造一時的輿論，對於兩岸關係的發展，終究是百害而無一利」。

蔡英文也批評，中國的舉措，無論是針對軍購F-16展開報復，或者是為了香港「反送中」事件轉移焦點，都不會影響台灣人民的信念和團結，台灣要用行動告訴全世界，我們不會放棄提升台灣的國防戰力，我們更不會放棄對民主的堅持、以及對香港的聲援。

總統強調，我們會繼續積極走向世界，不論是邦交國或者說非邦交國，中華民國台灣會一直跟世界交朋友，如同所有的主權國家一樣。她說，在未來這段時間，來自中國的壓力只會更大，不會更小，但是台灣人民不會屈服，中國影響台灣政治和選舉的企圖，也不會得逞，「面對中國霸凌，台灣必須要勇敢團結，走向世界。我們沒有退路，不能畏縮妥協，我們必須一致對外，走出自己的路」。

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