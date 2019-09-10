郭柯盟成形？ 明早6點一起到新竹城隍廟參拜

2019-09-10 21:32

首次上稿 21:00

更新時間 21:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲是否結盟拚大選備受外界關注，繼今天下午雙方核心幕僚蔡沁瑜、蔡壁如突襲拜訪中選會後，晚間台灣民眾黨媒體聯絡框發布訊息，柯文哲、郭台銘兩人明天一早6點，將一起前往新竹城隍廟參拜，這也是兩人在823世紀同台後，再度同框。

民眾黨發言人陳思宇表示，因為市長是新竹人，雙方都有自己的信仰，明天剛好有時間，想說上班前聊一聊，明天很順其自然，6點下車之後就進去參拜，出來之後就各自解散。

媒體追問，相較於上次還有前立法院長王金平，明天是否會有「神秘嘉賓」？陳思宇表示，就是柯、郭兩人，這次823後再度會面，就是一個畫面，不會受訪。

值得注意是，這是柯文哲首度以黨主席身分出席黨務活動，下午還將赴議會市政報告。

對此，市議員簡舒培直言，柯文哲市政毫無新意，自己到現在都還沒有收到施政報告書，結果柯居然還要在明天早上去跟郭台銘見面，根本就完全無心市政，她諷柯「難道明天施政報告是要報告組黨過程嗎？」

市議員游淑慧也批評，這也難怪天下今天公布的縣市首長滿意度，柯文哲會是連任的市長中，排名最後一名，原因很簡單阿，因為他連任後市民對他更不滿，他做了5年都沒有政績，人家桃園市長鄭文燦是越做越順手，柯文哲去年說第一任綁手綁腳，第二任要擴大動作，「結果擴大的結果是去組黨」。她同樣到現在都還沒有收到施政報告書，狠酸「早起的鳥兒有蟲吃⋯為了蹭郭，為了寄生郭，堂堂一個台北市長趕上門去應徵競選總幹事」。

針對議員質疑市府至今仍未提送施政報告，北市府回應，依規定，10日前要提送書面資料，這之前已經正式去函給議會，沒有問題，至於市長口頭報告的紙本，並無硬性規定何時要提送，以往經驗也都是當天早上或是中午給。

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