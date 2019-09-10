郭柯王3陣營赴中選會 蔡沁瑜：一切都還在籌備當中

2019-09-10 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘是否參選2020總統大選一直是外界注目的焦點，今日下午3時許郭柯王陣營幕僚一同赴中選會詢問連署相關事宜。永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，一切都還在籌備當中，這是幕僚該準備的事，對於郭台銘是否參選，蔡沁瑜閉口不談，只表示「還是要看老闆決定」。

蔡沁瑜今日下午與北市府顧問蔡壁如、王金平秘書林思慧一同赴中選會詢問連署事宜，接受媒體聯訪時表示，目前狀況僅是了解連署的細節，以及撞到中秋節3天連假，是否會有作業時間上的衝突。蔡沁瑜說，中選會向他們表示中秋節仍有上班。

針對媒體問及是否已準備好參選，甚至是副手部分，蔡沁瑜則表示，幕僚該做的事情就是準備好，最後再等老闆決定。至於面對柯陣營和王陣營，蔡沁瑜則說，大家都是好朋友，郭台銘若是願意出選，不會孤軍奮戰，「兩位陣營的人都很願意伸出援手」。

對於先前的app連署說法，蔡沁瑜表示，中選會表示要以紙本為主，app連署並非中選會的標準格式，應會從頭連署。

而對於三方團隊的合作與溝通，蔡沁瑜表示都很順暢，甚至笑說若今天沒有來中選會，「會跟蔡壁如去喝下午茶」。

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