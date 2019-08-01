憂韓國瑜選情？ 挺韓學者指人性弱點：郭、柯難搭檔

2019-08-01 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（1）日正式宣布籌組「台灣民眾黨」，外界也好奇他是否會與前鴻海董事長郭台銘在2020選戰合作。對此，挺韓學者、文化大學新聞系主任胡幼偉認為，郭、柯「一山不容二虎」，兩人都自視甚高，光誰要當副手就是個無解的問題。

胡幼偉在臉書表示，郭、柯至今遲遲不做參選的最後決定，透露出一個訊息，那就是「他們到目前為止，還不覺得自己能夠穩當選」，但選舉很講求「勢」的營造，拖越久對氣勢越不利，當大家普遍出現「你沒把握」的印象後，郭柯的「勢」就完了。

「二人搭檔又如何呢？首先無解的問題是：誰要做副的？」胡幼偉指出，郭台銘乃蓋世豪傑，有自己的商業帝國，需要委屈自己去捧柯嗎？郭如果願意做副手，做韓國瑜副手，會獲得更多授權做事，但做柯文哲副手，柯是否會更敬重郭仍須打上問號。

胡幼偉認為，柯文哲也是自視甚高的人，如果當副手，因競選經費幾乎都郭台銘出的，等於立刻要扮演「小媳婦」的角色，但記者必定常去挑弄柯文哲的「副手委屈情結」，什麼事都故意去問柯的回應，害他被郭台銘罵，鬧到後來柯及其幕僚恐怕受不了。

「這兩人如果聯手，不管怎麼配，一定雙方爭執不斷，一直鬧新聞！」胡幼偉指出，郭柯彼此都覺得，你為什麼要跟我配？不就是因為，你或我單獨出來，都贏不了嗎？他說，「不要忘了，郭、柯、郭的幕僚、柯的幕僚，他們都是眼睛長在頭頂上的人：他們都不是機器人。這不是靠AI在打仗，這是兩群自我意識超強的人要磨合。」

最後胡幼偉強調，「有沒有聽過：一山難容二虎？郭柯配？柯郭配？你們算的是票數；我看的是人性啊！」

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