柯P組黨》政壇強颱來襲？黃偉哲：應做好「防颱準備」

2019-08-01 11:42

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台北市長柯文哲將組黨，未來是否與郭台銘、王金平結盟，引起外界關注。台南市長黃偉哲今天表示，對於柯、郭的結合，或是柯、郭、王的結盟，「對我們來講都是超級強颱，我們應做好防颱準備，才能因應這個變局。」

黃偉哲今天受訪表示，柯P本身的支持度很高，我們要小心，但是支持度能否移轉，從去年九合一及今年立委補選來看，外溢有限。另也要看新政黨推出的立委候選人，如果是從藍綠兩黨出走者，本身已不是素人，其號召力有待評估。

他表示，政治是很現實的，由於立委是單一選區，候選人的特質和柯P的影響力一樣很重要；另外，北部和南部還是有點差別，選民特性也不一樣，對於新的政黨推出的候選人要小心面對，嚴陣以待。

他說，至於，柯P本身選不選總統，能否和郭台銘發生一加一大於二，或是與郭、王發生一加一加一大於三，這還是要審慎評估，有時候3個人都很強，但能否共事這點很重要。

黃偉哲說，但對於柯、郭的結合，或是柯、郭、王的結盟，對民進黨來講都是超級強颱，我們應做好防颱準備，才能因應這個變局。

民進黨台南市議員蔡旺詮也認為，柯、郭有互補效果，也能吸納淺綠、淺藍、中間及年輕選民，這對民進黨會有所影響，必須小心看待。

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