郭選總統、柯家軍拚國會？ 柯P：回去想想不正常國家怎麼導正

2019-07-31 10:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選，外界關注台北市長柯文哲是否參選，今天《鏡週刊》報導，其中鴻海集團前董事長郭台銘的動向將成為關鍵，柯陣營預計8月出內部民調，並與郭陣營會面，8月中旬柯文哲的動向將會明朗。

對此，柯文哲今天受訪仍不願鬆口，僅說等「郭台銘回來再講，人都不在台灣，怎麼見面？」若見面會不會公開，也等到時候再講，「如果有的話」。

當被問及昨天郭幕僚、永齡基金會執行長出席北市府國際事務委員會的例會，柯笑稱自己看到劉也嚇一跳，想說「奇怪？這人不是常在電視上看到？」一問才知道原來她是台北市政府國際事務委員的委員，但兩年前就聘了啦，強調自己當時還不曉得劉是在永齡基金會工作。

柯還解釋，因為劉遲到，開完會自己還有下一個行程就跑了，所以沒有機會跟劉講話。

談到「郭柯合」，若一個人搶藍、一人搶綠，會有效果嗎？柯回以「我不曉得」，反正每天晚上Call in節目，總是要有東西給他們討論。

媒體又問，如果郭台銘選總統，你組柯家軍來搶攻國會，這是好的策略嗎？柯坦言，目前台灣的立法院，藍綠兩黨，到底第三勢力有多大空間，這也是在思考，不過老實講，目前要去思考，如果有正常的兩黨政治，應該也不會有問題啦，問題就是台灣就是不正常啊，不正常的國家要怎麼導正？好問題，回去想想看。

至於「組黨的可能性有沒有提高？」「看藍綠認為是不正常，覺得自己有機會嗎？」柯表示「還在想啦！」組黨也不是一二三，目前整個從政的成本太高，這也是台灣為什麼後來會整個政黨會變成財閥化的原因：從事政治活動的費用太高。

他直言，當然我們是比較便宜啦，但問題是這種很便宜的選舉方式，放到台灣不同地方，或是不同候選人，是不是還是能用這樣做，坦白講是個很大問號，所以很多東西是這樣，往前走，不然也不曉得。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法