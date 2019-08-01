郭辦︰與柯事前沒連繫

2019-08-01

〔記者陳柔蓁、葛祐豪／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘在國外沉潛十六日後，私人飛機昨日下午三點抵達台灣松山機場，但郭台銘未出面受訪，即快閃回家。對於台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，郭台銘辦公室則回應，事前與柯市長沒有相關連繫，郭台銘先生對此也無任何評論與意見。

柯文哲籌組的台灣民眾黨，被簡稱為「台民黨」，是郭台銘名字的諧音，也在網路社群上引起議論。

高雄市長韓國瑜昨重申，確定郭董回來後，會跟他聯絡。韓國瑜幕僚表示，韓國瑜一直以時間與誠意等待郭台銘，這兩天一定會親自打電話給郭台銘，希望能儘快相約碰面時間、地點。

永齡基金會執行長劉宥彤說，會先向郭台銘報告這兩個星期台灣發生的事情，等郭準備好再跟大眾見面；郭台銘可能今天先與幕僚開會，後續休息調整一、兩天。

被問到郭台銘未來動向？劉宥彤指出，目前還沒與郭台銘開會，之前郭在國外能與幕僚通訊的時間也很少，因此還不清楚。

郭台銘在參加國民黨初選落敗之後，挺郭台銘團體的「正義老虎軍團」自主發起公民連署，勸進郭台銘參選總統，連署行動在全台持續進行。

郭台銘在國外的日子，持續透過臉書發聲，陸續提及零到六歲國家養、日韓貿易戰中台灣定位、經濟發展要和平當後盾、發展健康大數據等理念，甚至戴著國旗帽赴日拜會日本台灣交流協會會長大橋光夫，這些行為都讓人感到郭台銘對台灣政治熱情不減。

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