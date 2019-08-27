民眾黨未來誰領頭？ 挺郭、挺柯的看法是…

2019-08-27 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕由台北市長柯文哲領軍的「台灣民眾黨」今日通過內政部核准成立，並希望能在9月底跑完所有程序，而前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平和台北市長柯文哲在823砲戰紀念活動同框更備受外界矚目。對此，台北市副發言人黃瀞瑩表示，郭台銘若為「母雞」，可以吸引中間、年輕選民支持，對民眾黨立委選情應有加分作用。但不願具名的柯家軍卻表示，民眾黨的光譜比較雜，讓柯文哲當「母雞」拉抬比較有利。

據聯合電子報報導，黃瀞瑩表示，對於民眾黨由誰當母雞比較強，仍要以未來結盟合作方式而定。她表示，郭台銘為首對民眾黨立委選情應有加分作用，因民眾黨訴求的專業價值，與郭的企業家形象相符，應可吸引中間選民和年輕選民。

不過，不願具名的柯家軍卻表示，民眾黨參選人在政治光譜上較複雜，郭柯王結盟對彼此都有拉抬效果，若是純正柯家軍，柯文哲做領頭母雞較適當；但過去若是有藍營背景，郭台銘則較為加分，至於綠營背景的還是柯文哲較加分。

柯文哲子弟兵陳思宇表示，民眾黨未來的立委參選人會訴求專業，對參選人來說，不會只想找誰當母雞比較加分，仍訴求參選人本身特質。

友柯人士認為，郭柯王一旦結盟，民眾黨在區域、不分區立委名單，仍須亮眼人選，郭台銘和柯文哲缺一不可，2人不同特質反而能幫民眾黨立委參選人加分。

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