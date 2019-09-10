郭柯盟無動靜造成支持度下滑？ 柯文哲：趕鴨子上架也沒有用

2019-09-10 11:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕第三勢力整合陷入膠著，一份最新民調顯示，郭柯盟支持度3週掉9.4百分點。對此，台北市長柯文哲今早受訪不以為意表示，換言之沒有宣布參選，還有20幾%，這也蠻厲害的，所以一體兩面啦！不過還是要「看郭先生的步調」，他常說順其自然，趕鴨子上架也沒有用。

柯文哲今早出席市府居住正義2.0記者會後受訪，談到郭柯盟聲勢下滑，外界解讀是因為遲遲沒有動靜，選民不耐煩了，造成支持度3週下滑9.4百分點。柯則認為這差不多啦，也沒有宣布要選，從另一方面來看這樣還有20幾%，這也蠻厲害的，所以是一體兩面。

不過，柯強調自己常說順其自然，急也沒有用，總要讓他（指郭台銘）心理上準備好，趕鴨子上架也沒有用，所以就是順其自然。

至於是否因他近期頻頻砲轟藍綠兩黨統參選人蔡英文、韓國瑜導致，柯表示，也不至於啦，藍綠互轟得更嚴重，昨天在趙少康節目專訪也有談到，假設不要去掩飾政治意圖，純粹從選舉技術考量，只要一宣佈就是三角督，一定就是三分天下，蠻明顯的，全部都在誤差範圍，所以最後結果在這一刻沒有辦法預測，變成未來4個月大家要努力。

柯重申，還是希望台灣有個機會可以擺脫藍綠，有個重開機的機會，不然就當機當在那邊，每次遇到困難就是訴諸藍綠，沒有實際解決問題；就像高鐵要不要延伸到屏東，這是很技術性的問題，這哪是藍綠可以解決的，還是要很務實地去計算，而不是每次遇到問題就藍的罵綠的、綠的罵藍的，事實上也沒有解決問題，只是cover過去。

此外，柯文哲昨在電視專訪中提到自己給盟友郭台銘出的考卷，沒有完全過關、但大概可以。柯文哲今天解釋，選舉是說服的過程，「也不是只有說服我，你還是要說服有投票權的國民，這才是重點」，所以他說OK及格的，別人不及格也沒有用，不過還好啦不急，因為這種大題目中就要面對的，郭也很認真在準備答案。

聽到郭陣營表示，如果柯文哲想要月餅就會送，柯大笑說，「哈哈哈哈哈哈哈，最好是月餅裡面要有紙條，不然都不曉得他的計畫。」（11:39更新）

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