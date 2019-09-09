若郭台銘不選？ 柯文哲：就輪到我天人交戰了

2019-09-09 22:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受TVBS政論節目《少康戰情室》專訪，聚焦「郭柯合」，提到先前出考卷給盟友郭台銘，要求回答如何處理中美資產，否則將被綠營貼上「董建華2.0」（香港前特首）標籤。柯文哲今晚指出，郭董沒有完全過關、但大概可以，並笑說「若郭不選，輪到我要天人交戰了」，隨後也自問自答「問題是我來得及動員嗎？恐怕也是很難」。

柯文哲表示，現在都是模擬考，明年2020大選才是正式聯考，不過自己大概知道答案了，就是買方賣方的關係，美國給得壓力還是比較大，但不能幫郭填考卷，沒有完全過關但大概可以，論述還是需要一段時間，柯也坦言，不需要在這個時間先攤牌，你這題過關，他們會在找新的題目考你。

至於為何支持郭台銘？柯文哲表示，這是因為外科醫生務實的性格，意思就是說在做決策的時候，如果講不出更好的方法，現在這個爛方法就是最好的方法，因為病人送進來，總要從各種開刀方式中選一個。

傳郭台銘中秋節退出國民黨

外傳郭台銘將在中秋節當天宣布退出國民黨，是否已確定參戰2020？柯文哲透露，郭台銘對選不選也是天人交戰，「如果當初沒有參加國民黨初選的話多好，所以他（指郭台銘）還是有些心理障礙」，沒有參加初選就跟國民黨PK，這也是一個方式。

面對趙少康數度追問如果郭台銘最後不選，怎麼辦？柯文哲總算鬆口心底話，反問「問題是我來得及動員嗎」，老實講，「大軍未動、糧草先行」，要布2000個連署點，嘴巴講很簡單，「我們這種一向在台北打空戰的人，突然要變成陸軍，沒那麼容易」。

但2020大選台灣民眾黨恐怕就沒有「母雞」？柯文哲表示，他倒覺得還是「國家優先，台灣優先」，他的想法還是以總統大局優先，在這前提下，民眾黨的立委可以多幾席就是幾席，儘量啦，「人活在世界上本來就很每一件事情都照你的方法」。

柯文哲不諱言，如果郭台銘不選就輪到他「天人交戰」，不過他天人交戰的時間很短，過9月17號就不用煩惱了。

當被問及曾說「到時候再去找親民黨主席宋楚瑜，看他要不要提名我」，柯文哲脫口「那個就更好笑了這個」，隨即修正說法指「這更難了啦」。他提到，新黨在2000年推薦過並非新黨籍的李敖，但這「very unusual」，他認為「人活在世界上還是不要出怪牌」，盡量可以「直其道而行，越正常越好」。

外界質疑郭、柯兩人個性強硬，如何調和兩方談合作？柯文哲說，每個人削掉一些堅持，如果沒有更高的目標就是生意，但若是有更高的共同目標，就可以說服彼此，郭台銘還需要錢嗎？郭是見過大風大浪的人，自己則是很隨意的人 ，不見得要幹甚麼。

至於是否有排斥與前立法院長王金平合作，柯文哲連忙否認，直呼自己是最沒意見的， 一定不是他，也沒排斥甚麼，可以合作就盡量合作。

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