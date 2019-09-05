黃之鋒：比起台灣美麗島事件 香港所付代價非常小

2019-09-05 20:34

〔中央社〕香港眾志秘書長黃之鋒今天接受中央社專訪表示，比起台灣以前美麗島事件，我們（香港）付的代價真的非常小，所以要繼續努力推動香港民主的選舉與制度，預計9月底前將由民間團體發起支持香港民主的活動，台灣、香港團結起來。

香港「反送中」延燒，香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉訪問台灣三天行程，拜會朝野立法院黨團、朝野立委、台灣民主基金會、NGO團體，出席光合基金會舉辦的兩場座談，黃之鋒等人所到之處，警方嚴陣以待。

黃之鋒晚間結束台灣行，離台前，他接受中央社訪問談到此行達成三大目標，他表示，第一，讓台灣朋友了解香港抗議活動會持續下去，特別是港人最重要的目標是民主的選舉、民主的制度，經過解說後，讓台灣朋友們可以更明白。

他說，不管北京媒體稱「我們的港獨與台獨勾連」，其實經過這次實地的了解與溝通，第一個目標是讓台灣不同黨派，也就是跨黨派支持香港，有正面的幫助。

第二個目標，黃之鋒說，香港人在台灣，陸委會的說法比起上週說現在的機制已經很完善，這次說要「強化」，他認為這是一個好的開始，在台灣的香港人告訴他，港人在台就學、簽證等等問題都有管道向陸委會反映，這是好的開始。

第三個目標，他表示，體制外的動員部分，將會有民間團體在9月28日或29日發起「捍衛民主、支持香港」活動，讓北京知道不能壓迫香港與台灣，這個很重要，說明台港一起團結起來。

他說，支持香港民主的活動當然以民間團體主辦，有些香港留學生也在幫忙，由民間團體發起也是比較Suitable（適合），歡迎不同政黨或背景的政治人物支持香港，因為支持香港民主選舉應該是最大公約數。

今年是美麗島事件四十週年，在此時刻訪問台灣是否有特別感受，黃之鋒說，在美麗島事件四十週年到台灣，自己很有感受，兩個月前，他才剛從監獄出來，「比起台灣以前美麗島事件，我們（香港）付的代價真的非常小」，而且他在監獄裡面，第一次坐牢就是看「百年追求：台灣民主運動的故事」，看台灣過去一百年爭取民主的過程。

他說，香港的民主運動從30年前到現在，「我們的年紀也不是很長，所以我們要繼續努力」。

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